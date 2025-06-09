Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Уславленный тренер выделил Илью Забарного
В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.
Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.
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Известный украинский тренер Мирон Марквич назвал единственного украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой, выделив Илью Забарного.
– Кто был лучшим в этом матче?
– Илья Забарный. Однозначно. Он хотел играть. Остальные, это такое...
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