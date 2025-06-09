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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 01:56 |
361
0

Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой

Уславленный тренер выделил Илью Забарного

09 июня 2025, 01:56 |
361
0
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
УАФ. Мирон Маркевич

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Известный украинский тренер Мирон Марквич назвал единственного украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой, выделив Илью Забарного.

– Кто был лучшим в этом матче?

– Илья Забарный. Однозначно. Он хотел играть. Остальные, это такое...

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield Мирон Маркевич
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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