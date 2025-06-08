ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ

В ночь на 8 июня состоялся матч третьего тура квалификационной группы D к чемпионату мира в зоне Северной и Центральной Америки между сборным Белиза и Панамы.

Поединок прошел на стадионе ФФБ Филд в Бельмопане. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Гол и ассист в этом поединке оформил 25-летний форвард Эдуардо Герреро, который на клубном уровне защищает цвета киевского Динамо.

Герреро провел 18-й матч за национальную сборную и отметился вторым забитым мячом.

Панамы возглавляет отборочную группу D вместе с Никарагуа, обе команды имеют по 9 очков после 3 матчей. 11 июня лидеры группы проведут очную встречу.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Северной и Центральной Америки

Группа D, 3-й тур. 8 июня

Белиз – Панама – 0:2

Голы: Эскобар, 10, Герреро, 50

ГОЛ! 0:1 Эскобар, 10 мин.

ГОЛ! 0:2 Герреро, 50 мин.

Таблица отборочной группы D