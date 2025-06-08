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ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Белиз
08.06.2025 04:00 – FT 0 : 2
Панама
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Чемпионат мира
08 июня 2025, 15:21 |
1198
0

ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ

Эдуардо Герреро помог Панаме переиграть Белиз со счетом 2:0

08 июня 2025, 15:21 |
1198
0
ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ
Twitter. Эдуардо Герреро

В ночь на 8 июня состоялся матч третьего тура квалификационной группы D к чемпионату мира в зоне Северной и Центральной Америки между сборным Белиза и Панамы.

Поединок прошел на стадионе ФФБ Филд в Бельмопане. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол и ассист в этом поединке оформил 25-летний форвард Эдуардо Герреро, который на клубном уровне защищает цвета киевского Динамо.

Герреро провел 18-й матч за национальную сборную и отметился вторым забитым мячом.

Панамы возглавляет отборочную группу D вместе с Никарагуа, обе команды имеют по 9 очков после 3 матчей. 11 июня лидеры группы проведут очную встречу.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Северной и Центральной Америки

Группа D, 3-й тур. 8 июня

Белиз – Панама – 0:2

Голы: Эскобар, 10, Герреро, 50

ГОЛ! 0:1 Эскобар, 10 мин.

ГОЛ! 0:2 Герреро, 50 мин.

Таблица отборочной группы D

World Cup Qualification CONCACAF 2nd Round Grp. D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Никарагуа 3 3 0 0 9 - 1 9
2 Панама 3 3 0 0 7 - 1 9
3 Гайана 3 1 0 2 3 - 4 3
4 Монтсеррат 3 1 0 2 3 - 7 3
5 Белиз 4 0 0 4 1 - 10 0
Полная таблица

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Панама).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Фидель Эскобар (Панама).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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