ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ
Эдуардо Герреро помог Панаме переиграть Белиз со счетом 2:0
В ночь на 8 июня состоялся матч третьего тура квалификационной группы D к чемпионату мира в зоне Северной и Центральной Америки между сборным Белиза и Панамы.
Поединок прошел на стадионе ФФБ Филд в Бельмопане. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гол и ассист в этом поединке оформил 25-летний форвард Эдуардо Герреро, который на клубном уровне защищает цвета киевского Динамо.
Герреро провел 18-й матч за национальную сборную и отметился вторым забитым мячом.
Панамы возглавляет отборочную группу D вместе с Никарагуа, обе команды имеют по 9 очков после 3 матчей. 11 июня лидеры группы проведут очную встречу.
ЧМ-2026. Квалификация, зона Северной и Центральной Америки
Группа D, 3-й тур. 8 июня
Белиз – Панама – 0:2
Голы: Эскобар, 10, Герреро, 50
ГОЛ! 0:1 Эскобар, 10 мин.
ГОЛ! 0:2 Герреро, 50 мин.
Таблица отборочной группы D
|World Cup Qualification CONCACAF 2nd Round Grp. D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Никарагуа
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2
|Панама
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3
|Гайана
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4
|Монтсеррат
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|5
|Белиз
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет ускорить трансфер Хоана Гарсии
Португалец считает, что награда должна добраться до победителя Лиги чемпионов