Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб СПАЛ на грани исчезновения. Команда не смогла заявиться в Серию С
Италия
08 июня 2025, 14:18 | Обновлено 08 июня 2025, 14:19
70
0

Клуб СПАЛ на грани исчезновения. Команда не смогла заявиться в Серию С

Руководство клуба рассматривает возможность заявить о себе в пятом дивизионе Италии

08 июня 2025, 14:18 | Обновлено 08 июня 2025, 14:19
70
0
Клуб СПАЛ на грани исчезновения. Команда не смогла заявиться в Серию С
instagram.com/spalferrara

Бывший участник Серии А, футбольный клуб СПАЛ, не смог решить финансовые вопросы, чтобы заявить о себе в Серии С сезона 2025/26.

Соответствующее заявление от руководства клуба опубликовано на сайте SkySport.

«С большим сожалением владельцы SPAL официально сообщают, что клуб не будет участвовать в следующем чемпионате Серии C 2025-2026. Это болезненный конец, к которому привели многочисленные неудачные попытки найти реальные решения для обеспечения непрерывности спортивного и организационного проекта. К сожалению, нынешние условия этого не позволяют. За последние четыре года владельцы клуба приложили значительные экономические усилия, вложив 50 миллионов евро реальных средств (12 миллионов только за последний сезон), чтобы возродить SPAL и вернуть городу Феррара команду, достойную его истории и страсти. Однако, несмотря на полную преданность и привлечение партнеров, спортивные результаты не оправдали ожиданий и не соответствовали уровню вложенных инвестиций.

Кроме того, становилось все труднее находить новые источники финансирования и привлекать сторонних инвесторов, готовых поддержать столь амбициозный проект – несмотря на многочисленные переговоры и усилия, направленные на партнерство или передачу прав собственности.

Как уже отмечалось, один из потенциальных партнеров, который проявил готовность сделать значительную инвестицию, передумал после тревожного инцидента, когда несколько месяцев назад некоторые «болельщики» физически и жестоко напали на игроков SPAL во время тренировки.

В то же время, для прояснения ситуации: владельцы SPAL остаются прежними, несмотря на некоторые ложные сообщения и необоснованные заявления. Мы не обанкротились, и клуб не подавал заявление о банкротстве. В ближайшие дни мы рассмотрим доступные варианты, в том числе возможность заявить клуб, который до сих пор полностью принадлежит нам, к участию в более низком дивизионе».

Также сообщается, что руководство еще не определилось с участием команды в низших дивизионах.

По теме:
«Ужасный человек и хороший тренер». Реакция фанов Ромы на приход Гасперини
Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика
ФОТО. Рома объявила о смене логотипа. Также будет новый стадион
Серия C чемпионат Италии по футболу банкротство СПАЛ
Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07 июня 2025, 19:07 68
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025

Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam

Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Футбол | 08 июня 2025, 06:25 47
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»

Наставник сборной Украины провел пресс-конференцию после поражения от Канады

Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Футбол | 07.06.2025, 14:17
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.06.2025, 02:01
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
«Нам надрали зад». Зинченко отреагировал на поражение Украины от Канады
Футбол | 08.06.2025, 13:45
«Нам надрали зад». Зинченко отреагировал на поражение Украины от Канады
«Нам надрали зад». Зинченко отреагировал на поражение Украины от Канады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 3
Футбол
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
07.06.2025, 03:27 2
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 9
Футбол
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем