Клуб СПАЛ на грани исчезновения. Команда не смогла заявиться в Серию С

Бывший участник Серии А, футбольный клуб СПАЛ, не смог решить финансовые вопросы, чтобы заявить о себе в Серии С сезона 2025/26.

Соответствующее заявление от руководства клуба опубликовано на сайте SkySport.

«С большим сожалением владельцы SPAL официально сообщают, что клуб не будет участвовать в следующем чемпионате Серии C 2025-2026. Это болезненный конец, к которому привели многочисленные неудачные попытки найти реальные решения для обеспечения непрерывности спортивного и организационного проекта. К сожалению, нынешние условия этого не позволяют. За последние четыре года владельцы клуба приложили значительные экономические усилия, вложив 50 миллионов евро реальных средств (12 миллионов только за последний сезон), чтобы возродить SPAL и вернуть городу Феррара команду, достойную его истории и страсти. Однако, несмотря на полную преданность и привлечение партнеров, спортивные результаты не оправдали ожиданий и не соответствовали уровню вложенных инвестиций.

Кроме того, становилось все труднее находить новые источники финансирования и привлекать сторонних инвесторов, готовых поддержать столь амбициозный проект – несмотря на многочисленные переговоры и усилия, направленные на партнерство или передачу прав собственности.

Как уже отмечалось, один из потенциальных партнеров, который проявил готовность сделать значительную инвестицию, передумал после тревожного инцидента, когда несколько месяцев назад некоторые «болельщики» физически и жестоко напали на игроков SPAL во время тренировки.

В то же время, для прояснения ситуации: владельцы SPAL остаются прежними, несмотря на некоторые ложные сообщения и необоснованные заявления. Мы не обанкротились, и клуб не подавал заявление о банкротстве. В ближайшие дни мы рассмотрим доступные варианты, в том числе возможность заявить клуб, который до сих пор полностью принадлежит нам, к участию в более низком дивизионе».

Также сообщается, что руководство еще не определилось с участием команды в низших дивизионах.