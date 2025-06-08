Сборная Украины, проиграв Канаде, отметила отнюдь не радостный юбилей
Наша национальная дружина потерпела 50-е поражение в гостях
В матче с Канадой (2:4) сборная Украины потерпела 50-е поражение в истории на чужих полях.
9 раз наша команда уступала хозяевам на чемпионатах мира, 14 – на чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций, 2 – на международных турнирах и 19 – в товарищеских поединках. По 8 поражений в гостях украинцы потерпели при Олеге Блохине и Андрее Шевченко, по 5 – при Леониде Буряке, Сергее Реброве и Йожефе Сабо, по 3 – при Анатолии Конькове и Валерии Лобановском, по 2 – при Олеге Базилевиче, Алексее Михайличенко, Николае Павлове, Александре Петракове и Михаиле Фоменко, по 1 – при Викторе Прокопенко и Руслане Ротане.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» гостевые поражения сборной Украины
|
Поражение
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
26.08.1992
|
ТМ
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Венгрия
|
1:2
|
10-е
|
09.11.1996
|
ЧМ
|
Йожеф САБО
|
Португалия
|
0:1
|
20-е
|
11.06.2003
|
ЧЕ
|
Леонид БУРЯК
|
Греция
|
0:1
|
30-е
|
01.04.2009
|
ЧМ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Англия
|
1:2
|
40-е
|
11.11.2020
|
ТМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Польша
|
0:2
|
50-е
|
07.06.2025
|
МТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Канада
|
2:4
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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