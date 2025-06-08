Сборная Украины, проиграв Канаде, отметила отнюдь не радостный юбилей

В матче с Канадой (2:4) сборная Украины потерпела 50-е поражение в истории на чужих полях.

9 раз наша команда уступала хозяевам на чемпионатах мира, 14 – на чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций, 2 – на международных турнирах и 19 – в товарищеских поединках. По 8 поражений в гостях украинцы потерпели при Олеге Блохине и Андрее Шевченко, по 5 – при Леониде Буряке, Сергее Реброве и Йожефе Сабо, по 3 – при Анатолии Конькове и Валерии Лобановском, по 2 – при Олеге Базилевиче, Алексее Михайличенко, Николае Павлове, Александре Петракове и Михаиле Фоменко, по 1 – при Викторе Прокопенко и Руслане Ротане.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» гостевые поражения сборной Украины

Поражение Дата Ранг Тренер Украины Соперник Счет 1-е 26.08.1992 ТМ Виктор ПРОКОПЕНКО Венгрия 1:2 10-е 09.11.1996 ЧМ Йожеф САБО Португалия 0:1 20-е 11.06.2003 ЧЕ Леонид БУРЯК Греция 0:1 30-е 01.04.2009 ЧМ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Англия 1:2 40-е 11.11.2020 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Польша 0:2 50-е 07.06.2025 МТ Сергей РЕБРОВ Канада 2:4

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.