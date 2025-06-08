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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 13:29 | Обновлено 08 июня 2025, 13:33
202
0

Сборная Украины, проиграв Канаде, отметила отнюдь не радостный юбилей

Наша национальная дружина потерпела 50-е поражение в гостях

08 июня 2025, 13:29 | Обновлено 08 июня 2025, 13:33
202
0
Сборная Украины, проиграв Канаде, отметила отнюдь не радостный юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Канадой (2:4) сборная Украины потерпела 50-е поражение в истории на чужих полях.

9 раз наша команда уступала хозяевам на чемпионатах мира, 14 – на чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций, 2 – на международных турнирах и 19 – в товарищеских поединках. По 8 поражений в гостях украинцы потерпели при Олеге Блохине и Андрее Шевченко, по 5 – при Леониде Буряке, Сергее Реброве и Йожефе Сабо, по 3 – при Анатолии Конькове и Валерии Лобановском, по 2 – при Олеге Базилевиче, Алексее Михайличенко, Николае Павлове, Александре Петракове и Михаиле Фоменко, по 1 – при Викторе Прокопенко и Руслане Ротане.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» гостевые поражения сборной Украины

Поражение

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1-е

26.08.1992

ТМ

Виктор ПРОКОПЕНКО

Венгрия

1:2

10-е

09.11.1996

ЧМ

Йожеф САБО

Португалия

0:1

20-е

11.06.2003

ЧЕ

Леонид БУРЯК

Греция

0:1

30-е

01.04.2009

ЧМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Англия

1:2

40-е

11.11.2020

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Польша

0:2

50-е

07.06.2025

МТ

Сергей РЕБРОВ

Канада

2:4

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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