Кучер объяснил, когда Ребров может уйти с поста коуча сборной Украины
Александр считает, что работу Сергея Реброва должны оценивать после отбора на ЧМ
Известный украинский тренер Александр Кучер отреагировал на призыв фанатов сборной Украины, желающих увольнения Сергея Реброва с должности главного тренера «сине-желтых» после фиаско со сборной Канады (2:4).
– После поражения болельщики сборной Украины очень взбешены и требуют отставки Реброва в комментариях. Что вы думаете по этому поводу?
– Это эмоции и не нужно так сразу реагировать. Было много факторов, оказавших влияние на результат. Все проиграют, поэтому нельзя так реагировать, нужно разбираться.
У нашей команды есть цель – выйти на чемпионат мира. Это не раз подчеркивал Ребров. Поэтому его работу следует оценивать после отбора, так будет правильно. Возможно, через товарищеские игры он смотрит игроков – на кого будет рассчитывать, а на кого нет, – сказал Кучер.
Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.
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