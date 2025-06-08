Кучер объяснил, когда Ребров может уйти с поста коуча сборной Украины

Известный украинский тренер Александр Кучер отреагировал на призыв фанатов сборной Украины, желающих увольнения Сергея Реброва с должности главного тренера «сине-желтых» после фиаско со сборной Канады (2:4).

– После поражения болельщики сборной Украины очень взбешены и требуют отставки Реброва в комментариях. Что вы думаете по этому поводу?

– Это эмоции и не нужно так сразу реагировать. Было много факторов, оказавших влияние на результат. Все проиграют, поэтому нельзя так реагировать, нужно разбираться.

У нашей команды есть цель – выйти на чемпионат мира. Это не раз подчеркивал Ребров. Поэтому его работу следует оценивать после отбора, так будет правильно. Возможно, через товарищеские игры он смотрит игроков – на кого будет рассчитывать, а на кого нет, – сказал Кучер.

Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.