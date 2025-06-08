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  4. Кучер объяснил, когда Ребров может уйти с поста коуча сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 13:13 |
1657
5

Кучер объяснил, когда Ребров может уйти с поста коуча сборной Украины

Александр считает, что работу Сергея Реброва должны оценивать после отбора на ЧМ

08 июня 2025, 13:13 |
1657
5
Кучер объяснил, когда Ребров может уйти с поста коуча сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Александр Кучер отреагировал на призыв фанатов сборной Украины, желающих увольнения Сергея Реброва с должности главного тренера «сине-желтых» после фиаско со сборной Канады (2:4).

– После поражения болельщики сборной Украины очень взбешены и требуют отставки Реброва в комментариях. Что вы думаете по этому поводу?

– Это эмоции и не нужно так сразу реагировать. Было много факторов, оказавших влияние на результат. Все проиграют, поэтому нельзя так реагировать, нужно разбираться.

У нашей команды есть цель – выйти на чемпионат мира. Это не раз подчеркивал Ребров. Поэтому его работу следует оценивать после отбора, так будет правильно. Возможно, через товарищеские игры он смотрит игроков – на кого будет рассчитывать, а на кого нет, – сказал Кучер.

Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield Александр Кучер
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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fifa2020
Та, давайте ще відбір на ЧС просрем щоб оцінити, що лорак - дно тренер! Ви ідіоти? З такою граю шансів ноль! Іспанця з молодіжки треба ставити!
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+5
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Shturmgewehr
Лише після того , як Шевченко піде з президента федерації футболу 
Інакше ніяк його не позбудемося...
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+2
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