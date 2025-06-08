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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 12:29 | Обновлено 08 июня 2025, 12:51
626
2

В УПЛ выбрали лучшего игрока сезона 2024/25. Это лидер Динамо

Владислав Ванат получил престижную награду

08 июня 2025, 12:29 | Обновлено 08 июня 2025, 12:51
626
2
В УПЛ выбрали лучшего игрока сезона 2024/25. Это лидер Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В Украинской Премьер-лиге определили лучшего голкипера сезона 2024/25.

По официальной информации, путем анкетирования по итогам сезона 2024/25 клубы УПЛ признали лучшим футболистом нападающего «Динамо» Владислава Ваната.

Второе место занял лидер «Шахтера» и игрок национальной сборной Украины Георгий Судаков. Тройку лидеров замкнул серебряный призер УПЛ Иван Калюжный, выступавший в прошлом сезоне за «Александрию».

Владислав Ванат провел 28 матчей и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2024/25. Его уверенная игра существенно помогла «бело-синим» завоевать чемпионский титул.

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Владислав Ванат лучший игрок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Иван Калюжный Шахтер Донецк Георгий Судаков
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Ну тут все ожидаемо и справедливо!
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