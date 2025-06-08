В УПЛ выбрали лучшего игрока сезона 2024/25. Это лидер Динамо
Владислав Ванат получил престижную награду
В Украинской Премьер-лиге определили лучшего голкипера сезона 2024/25.
По официальной информации, путем анкетирования по итогам сезона 2024/25 клубы УПЛ признали лучшим футболистом нападающего «Динамо» Владислава Ваната.
Второе место занял лидер «Шахтера» и игрок национальной сборной Украины Георгий Судаков. Тройку лидеров замкнул серебряный призер УПЛ Иван Калюжный, выступавший в прошлом сезоне за «Александрию».
Владислав Ванат провел 28 матчей и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2024/25. Его уверенная игра существенно помогла «бело-синим» завоевать чемпионский титул.
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