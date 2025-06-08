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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 12:13 |
420
0

В УПЛ выбрали лучшего тренера сезона 2024/25. Это не Шовковский

Руслан Ротань получил престижную награду

08 июня 2025, 12:13 |
420
0
В УПЛ выбрали лучшего тренера сезона 2024/25. Это не Шовковский
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

В Украинской Премьер-лиге определили лучшего тренера сезона 2024/25.

Звание лучшего тренера УПЛ сезона 2024/25 после традиционного опроса клубов получил руководитель «Александрии» Руслан Ротань.

Вторую строчку занял главный тренер «Динамо» Александр Шовковский. Тройку лидеров замкнул ветеран УПЛ Юрий Вернидуб, который в прошлом сезоне возглавлял «Кривбасс».

Под руководством Руслана Ротаня «Александрия» завоевала историческое серебро – высшее достижение в клубной истории. После шестилетнего перерыва команда снова будет играть в еврокубках, представляя Украину на международной арене.

Ранее стало известно, кто стал лучшим голкипером в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.

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Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Динамо Киев Александр Шовковский Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог лучший тренер
Олег Вахоцкий Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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