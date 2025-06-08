В УПЛ выбрали лучшего тренера сезона 2024/25. Это не Шовковский
Руслан Ротань получил престижную награду
В Украинской Премьер-лиге определили лучшего тренера сезона 2024/25.
Звание лучшего тренера УПЛ сезона 2024/25 после традиционного опроса клубов получил руководитель «Александрии» Руслан Ротань.
Вторую строчку занял главный тренер «Динамо» Александр Шовковский. Тройку лидеров замкнул ветеран УПЛ Юрий Вернидуб, который в прошлом сезоне возглавлял «Кривбасс».
Под руководством Руслана Ротаня «Александрия» завоевала историческое серебро – высшее достижение в клубной истории. После шестилетнего перерыва команда снова будет играть в еврокубках, представляя Украину на международной арене.
Ранее стало известно, кто стал лучшим голкипером в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.
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