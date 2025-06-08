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Товарищеские матчи
08 июня 2025, 11:58 | Обновлено 08 июня 2025, 12:00
1419
6

«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины

Сборная Украины пропустила четыре мяча

08 июня 2025, 11:58 | Обновлено 08 июня 2025, 12:00
1419
6
«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 июня, состоялся поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025 между сборными Канады и Украины. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4.

Матч начался для сборной Украины неудачно . Уже на 4-й минуте Джонатан Дэвид вывел сборную Канады вперед. Через 20 минут он оформил дубль, а вскоре Промис Дэвид сделал счет 3:0.

Этим канадцы не ограничились. На 81-й минуте Тейджон Бьюкенен отправил в ворота сборной Украины четвертый мяч. И лишь в конце матча сборная Украины смогла ответить. На 89-й минуте забил Илья Забарный, а на 90+2-й Александр Зинченко реализовал пенальти.

Результат матча, и особенно игра защиты в первом тайме, вызвали у украинских болельщиков массу вопросов. Критике подверглись как главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, так и игроки команды.

Тарас Вінцковський: Этот вариант сборной совершенно безнадежен. Они просто не способны к прогрессу. Ни тренерский штаб, ни игроки.

sozanskyi andriy: «Мертвый» тренер – «мертвая» команда. К величайшему сожалению на сегодняшний день это факт.

Сергей Лемишевский: Они устали, им нужно на Мальдивы.

ᴅᴀɴᴇᴋ: И это при том, что Канада играла без клюшек, так бы минимум 7 пустили.

Євген: Когда центральный защитник – главный плеймейкер в команде, и он же лучший игрок в матче, проигранном 2:4, это многое говорит о команде как в этом отдельном матче, так и в целом. Раньше позорились в Европе, теперь выходим на мировой уровень!

Мар'ян: Ребров после матча: «Нам результат не был важен. Хотел посмотреть, какие голы мы умеем пропускать, поэтому Матвиенко и Бондарь были выпущены под эту задачу. Ребята справились».

Bohdan: Те, кто пишет о Реброве, к футболистам вопросы не возникают? Хватает себя кормить иллюзиями, дело далеко не в нем, если у тебя 6-7 позиций занимают бичи, которые либо не играют, либо играют в колхозном упл на клубном уровне. У Канады банально лучший состав индивидуально.

Yaroslav: Вы просто все диванные эксперты и не разбираетесь в футболе, а Ребров топовый тренер 🤣🤣🤣

Stan: А не пора ли Реброву на выход?

Vasiliy: Это нужно было лететь через океан, чтобы так обосраться??? Можно было это сделать где-то ближе и на билетах бы сэкономили...

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Канада - Украина Canadian Shield Сергей Ребров реакция болельщиков сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу товарищеские матчи Илья Забарный Александр Зинченко
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 6
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Test
В кваліфікації буде те ж саме === ВИЛІТ!!! Румуни, Канада і так далі... Роблять висновки але  на полі роблять теж саме, тобто нічого....
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0
Олександр
Гроші ділять буде шева його тримати до кінця контракту .там не знають слова гідність бабло це перше
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0
Crassus1
Это товарняк, всплыли ошибки над которыми надо работать
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0
Джей Гетсбі
Навіщо на вихід? Давайте дочекаємось вильоту у плей-офф за вихід на ЧС,а вже потім. Бо досі ж не зрозуміло,що Сірожа - фізрук. А тоді можна чергового динамівського камон-плея на збірну посадить. І так,по колу
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0
a.fedorenko1953
Куми продовжують керувати нашим футболом. Не заважайте їм , ви ж бачити ,який складний суперник канада!  Добре , що японці не пустили нам до хокейної Канади дістатися))
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0
bibka stara
Уже год как пора
Ну ниче, сольем квалу к чм и тогда, возможно, свалит)
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-2
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