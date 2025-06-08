«А не пора ли Реброву на выход?» Реакция фанов на поражение Украины

В субботу, 7 июня, состоялся поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025 между сборными Канады и Украины. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4.

Матч начался для сборной Украины неудачно . Уже на 4-й минуте Джонатан Дэвид вывел сборную Канады вперед. Через 20 минут он оформил дубль, а вскоре Промис Дэвид сделал счет 3:0.

Этим канадцы не ограничились. На 81-й минуте Тейджон Бьюкенен отправил в ворота сборной Украины четвертый мяч. И лишь в конце матча сборная Украины смогла ответить. На 89-й минуте забил Илья Забарный, а на 90+2-й Александр Зинченко реализовал пенальти.

Результат матча, и особенно игра защиты в первом тайме, вызвали у украинских болельщиков массу вопросов. Критике подверглись как главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, так и игроки команды.

Тарас Вінцковський: Этот вариант сборной совершенно безнадежен. Они просто не способны к прогрессу. Ни тренерский штаб, ни игроки.

sozanskyi andriy: «Мертвый» тренер – «мертвая» команда. К величайшему сожалению на сегодняшний день это факт.

Сергей Лемишевский: Они устали, им нужно на Мальдивы.

ᴅᴀɴᴇᴋ: И это при том, что Канада играла без клюшек, так бы минимум 7 пустили.

Євген: Когда центральный защитник – главный плеймейкер в команде, и он же лучший игрок в матче, проигранном 2:4, это многое говорит о команде как в этом отдельном матче, так и в целом. Раньше позорились в Европе, теперь выходим на мировой уровень!

Мар'ян: Ребров после матча: «Нам результат не был важен. Хотел посмотреть, какие голы мы умеем пропускать, поэтому Матвиенко и Бондарь были выпущены под эту задачу. Ребята справились».

Bohdan: Те, кто пишет о Реброве, к футболистам вопросы не возникают? Хватает себя кормить иллюзиями, дело далеко не в нем, если у тебя 6-7 позиций занимают бичи, которые либо не играют, либо играют в колхозном упл на клубном уровне. У Канады банально лучший состав индивидуально.

Yaroslav: Вы просто все диванные эксперты и не разбираетесь в футболе, а Ребров топовый тренер 🤣🤣🤣

Stan: А не пора ли Реброву на выход?

Vasiliy: Это нужно было лететь через океан, чтобы так обосраться??? Можно было это сделать где-то ближе и на билетах бы сэкономили...