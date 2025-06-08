Финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25 состоится 8 июня в 22:00 по киевскому времени.

На «Альянц Арене» в Мюнхене сыграют сборные Португалии и Испании.

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Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в четвертьфинале взяла верх над Данией (0:1, 5:2 д.в.), а в полуфинале одолела Германию (2:1) благодаря победному голу Криштиану Роналду.

Команда Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте прошла Нидерланды в серии пенальти (2:2, 3:3, пен. 5:4), а затем выдала голевую перестрелку с Францией (5:4).

Матч за третье место между Германией и Францией запланирован на 8 июня в Штутгарте.

Лига наций 2024/25. Сетка плей-офф

Где смотреть онлайн финальный матч Лиги наций Германия – Португалия

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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