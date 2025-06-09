Ребров назвал причину, почему Украина проиграла Канаде 0:3 в первом тайме

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему «сине-желтые» проиграли в первом тайме 0:3

«К сожалению, у нас такая УПЛ, но сегодня было много игроков, которые играют за границей. И я не думаю, что уровень этих игроков ниже. Мы действительно должны быть командой. Мы действительно должны концентрироваться на игре в обороне и атаке. Я думаю, первый тайм мы проиграли из-за досадных ошибок в обороне, индивидуальных ошибок и командных ошибок. Поэтому нужно анализировать», — сказал Ребров.