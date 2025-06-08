Наставник сборной Канады пояснил, как им удалось разгромить сборную Украины
Джесси Марш высказался по поводу матча
Главный тренер национальной сборной Канады Джесси Марш поделился эмоциями после победного матча против сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield (4:2).
«Мы хотели усложнить игру. Мы знали, что они будут иногда владеть мячом, и мы хотели усложнить им игру.
Мы думали, что сможем найти преимущество в переходных моментах, и я бы сказал, что первые три гола были забиты именно в такой форме», – сказал Марш.
Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.
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