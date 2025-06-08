Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник сборной Канады пояснил, как им удалось разгромить сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 10:41 |
1101
2

Наставник сборной Канады пояснил, как им удалось разгромить сборную Украины

Джесси Марш высказался по поводу матча

08 июня 2025, 10:41 |
1101
2
Наставник сборной Канады пояснил, как им удалось разгромить сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш

Главный тренер национальной сборной Канады Джесси Марш поделился эмоциями после победного матча против сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield (4:2).

«Мы хотели усложнить игру. Мы знали, что они будут иногда владеть мячом, и мы хотели усложнить им игру.

Мы думали, что сможем найти преимущество в переходных моментах, и я бы сказал, что первые три гола были забиты именно в такой форме», – сказал Марш.

Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.

По теме:
Вингер сборной Канады: «Матч против Украины? Мы расстроены»
Без мыслей и желания, или Зачем сборная Украины поехала в Канаду
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Джесси Марш Канада - Украина Canadian Shield сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Футбол | 08 июня 2025, 06:25 29
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»

Наставник сборной Украины провел пресс-конференцию после поражения от Канады

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08 июня 2025, 00:33 116
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде

Украинцы провели первый матч товарищеского турнира «Canadian Shield»

Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Футбол | 07.06.2025, 23:59
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Футбол | 07.06.2025, 14:17
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Украина уступила Канаде, квалификации ЧМ-2026, Гауфф победила на РГ
Футбол | 08.06.2025, 08:05
Украина уступила Канаде, квалификации ЧМ-2026, Гауфф победила на РГ
Украина уступила Канаде, квалификации ЧМ-2026, Гауфф победила на РГ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Наставник збірної Канади просто дізнався, що в збірній Україні зараз найбільш талановите покоління ... забарний, судаков, зінченко, довбик, трубін, яке нічого не виграло, ні в кого серйозного не перемагає, мучиться з усіма суперниками (від Казахстану, Фінляндії до Австрії, Македонії, Албанії), але "шановані експерти" стабільно, настирно декларують та називають це покоління футболістів фантастично легендарно-талановитим. 
Канада показала реальну "легендарність" та "талановитість" цього покоління в усіх ланках командної гри. 
Ответить
+2
GloryUkraine
А на ділі мав сказати, що не чекав такої легкої прогулянки для Канади. Всі ланки України провалилися.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 1
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 67
Теннис
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем