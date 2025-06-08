Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Во втором матче Canadian Shield сыграет Андрей Лунин
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров оценил функциональное состояние Андрея Лунина, заявив, что голкипер выйдет в старте на матч против Новой Зеландии.
«Он совершенно в порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом перед поединком.
Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к клубному чемпионату мира», – сказал Ребров.
Национальная сборная Украины опозорилась на старте турнира Canadian Shield в Канаде, проиграв хозяевам (2:4).
Матч Украина – Новая Зеландия – пройдет в ночь с 10 на 11 июня. Стартовый свисток раздастся в 00:00 (12 часов ночи) по киевскому времени.
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