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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 09:41 | Обновлено 08 июня 2025, 09:54
565
1

Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой

Во втором матче Canadian Shield сыграет Андрей Лунин

08 июня 2025, 09:41 | Обновлено 08 июня 2025, 09:54
565
1
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров оценил функциональное состояние Андрея Лунина, заявив, что голкипер выйдет в старте на матч против Новой Зеландии.

«Он совершенно в порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом перед поединком.

Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к клубному чемпионату мира», – сказал Ребров.

Национальная сборная Украины опозорилась на старте турнира Canadian Shield в Канаде, проиграв хозяевам (2:4).

Матч Украина – Новая Зеландия – пройдет в ночь с 10 на 11 июня. Стартовый свисток раздастся в 00:00 (12 часов ночи) по киевскому времени.

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Canadian Shield сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Андрей Лунин Анатолий Трубин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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AC AB
Програли хокеїстам, то таке, зараз ми покажемо Новій Зеландіі хто є хто😏
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