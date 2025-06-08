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Чемпионат мира
08 июня 2025, 06:11 | Обновлено 08 июня 2025, 06:46
178
0

В сборной Италии могут уволить Спаллетти после матча с Молдовой

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08 июня 2025, 06:11 | Обновлено 08 июня 2025, 06:46
178
0
В сборной Италии могут уволить Спаллетти после матча с Молдовой
Getty Images/Global Images Ukraine

66-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти может быть уволен с поста главного тренера сборной Италии после матча с Молдовой.

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, главный тренер встретится с руководством Федерации футбола Италии, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Ди Марцио не исключает, что Спаллетти после встречи сам подаст в отставку.

В первой игре отбора сборная Италии разгромно уступила Норвегии со счетом 0:3.

Матч со сборной Молдовы состоится 9 июня в 21:30 по киевскому времени.

Ранее о возможном увольнении тренера Италии сообщал футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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Александр Сильченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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