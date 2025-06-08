В сборной Италии могут уволить Спаллетти после матча с Молдовой
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66-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти может быть уволен с поста главного тренера сборной Италии после матча с Молдовой.
Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, главный тренер встретится с руководством Федерации футбола Италии, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.
Ди Марцио не исключает, что Спаллетти после встречи сам подаст в отставку.
В первой игре отбора сборная Италии разгромно уступила Норвегии со счетом 0:3.
Матч со сборной Молдовы состоится 9 июня в 21:30 по киевскому времени.
Ранее о возможном увольнении тренера Италии сообщал футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
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