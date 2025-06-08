В сборной Италии могут уволить Спаллетти после матча с Молдовой

66-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти может быть уволен с поста главного тренера сборной Италии после матча с Молдовой.

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, главный тренер встретится с руководством Федерации футбола Италии, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Ди Марцио не исключает, что Спаллетти после встречи сам подаст в отставку.

В первой игре отбора сборная Италии разгромно уступила Норвегии со счетом 0:3.

Матч со сборной Молдовы состоится 9 июня в 21:30 по киевскому времени.

Ранее о возможном увольнении тренера Италии сообщал футбольный инсайдер Фабрицио Романо.