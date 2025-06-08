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  4. Дерби на траве: Стародубцева сыграет со Снигур на турнире WTA 125 в Илкли
WTA
08 июня 2025, 05:10 |
46
0

Дерби на траве: Стародубцева сыграет со Снигур на турнире WTA 125 в Илкли

Украинки проведут очное противостояние в 1/16 финала соревнований в Великобритании

08 июня 2025, 05:10 |
46
0
Дерби на траве: Стародубцева сыграет со Снигур на турнире WTA 125 в Илкли
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (WTA 81) и Дарья Снигур (WTA 151) проведут очное противостояние на старте травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Юлия получила третий номер посева. Первая сеяная соревнований – Александра Эала, вторая – Виктория Голубич.

Ранее Стародубцева и Снигур никогда между собой не играли. Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Уитни Осигве (США, WTA 157), либо с Талией Гибсон (Австралия, WTA 126).

Матчи основной сетки в Илкли пройдут на следующей неделе – с 9 по 15 июня.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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