Дерби на траве: Стародубцева сыграет со Снигур на турнире WTA 125 в Илкли

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (WTA 81) и Дарья Снигур (WTA 151) проведут очное противостояние на старте травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Юлия получила третий номер посева. Первая сеяная соревнований – Александра Эала, вторая – Виктория Голубич.

Ранее Стародубцева и Снигур никогда между собой не играли. Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Уитни Осигве (США, WTA 157), либо с Талией Гибсон (Австралия, WTA 126).

Матчи основной сетки в Илкли пройдут на следующей неделе – с 9 по 15 июня.