Украинка из седьмой сотни сыграет в отборе к турниру WTA 250 в Нидерландах

32-летняя украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 665) сыграет в квалификации к травяному турниру WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде отбора украинка поборется против 19-летней Исис Луиза ван ден Брук (Нидерланды, WTA 711), которой организаторы предоставили wild card.

Если Колб сумеет преодолеть стартовый раунд отбора, то в финале квалов встретится либо с Лиан Тран (Нидерланды, WTA 344), либо с Ниной Стоянович (Сербия, WTA 167).

Надежда в пятый раз в карьере проведет матч в квалификации соревнований WTA 250. Пока что она ни разу не сумела одержать победу.

Поединки основной сетки в Хертогенбосе состоятся с 9 по 15 июня. Украину, помимо Колб, также представит Надежда Киченок, которая вместе с Магдой Линетт в первом круге парного разряда сыграет с китаянками Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.