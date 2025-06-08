Роберто МАРТИНЕС: «У Роналду постоянное желание побеждать»

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес прокомментировал готовность команды к финалу Лиги наций против Испании.

«Мы верили, что победим Германию. Но одно дело – говорить, а другое – сделать. Португалия 25 лет не побеждала Германию. Тем более, мы сделали это на их стадионе.

Раньше в матчах против Испании главной задачей было контролировать ее владение мячом и управлять игрой. Но теперь с такими футболистами, как Нико Уильямс и Ламин Ямаль, к их игре добавились скорость и вертикаль. Можно сказать, что это одна из лучших команд мира, которая использует быстрые переходы. Эта команда умеет держать мяч, контролировать игру и защищаться. Это сбалансированная сборная.

Футбол в сборной – это долгий путь. Здесь трудно найти правильные идеи. Мы не собираемся менять свой стиль ради финала. Мы верим в свою игру и в свои возможности. Мы понимаем, что Испания показывает совсем другой стиль, поэтому нам нужно серьезно действовать в обороне, но главное для нас – делать то, что у нас получается лучше всего, и поэтому мы не будем играть по-другому. Это было бы ошибкой.

Стартовый состав будем определять после последней тренировки. Я верю во всех игроков – и в этом наше преимущество. У меня нет одного состава на все случаи, а есть четкий план на игру. Если мы пропустим, то реакция на это должна быть быстрой и идеальной.

Что касается Роналду, то для него это уже четвертый финал за сборную. Это невероятно. Он – настоящий пример для всех. Мне нравится его желание всегда побеждать. Он после каждой победы начинает все с чистого листа. Для таких игроков, как Мора, Кенда, Невеш – настоящий подарок играть с ним. Надеюсь, что финал будет незабываемым днем», – прокомментировал Мартинес.