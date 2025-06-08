Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто МАРТИНЕС: «У Роналду постоянное желание побеждать»
Лига наций
08 июня 2025, 05:15 | Обновлено 08 июня 2025, 05:21
76
0

Роберто МАРТИНЕС: «У Роналду постоянное желание побеждать»

Сборная Португалии встретится в финале Лиги наций с Испанией

08 июня 2025, 05:15 | Обновлено 08 июня 2025, 05:21
76
0
Роберто МАРТИНЕС: «У Роналду постоянное желание побеждать»
uefa.com

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес прокомментировал готовность команды к финалу Лиги наций против Испании.

«Мы верили, что победим Германию. Но одно дело – говорить, а другое – сделать. Португалия 25 лет не побеждала Германию. Тем более, мы сделали это на их стадионе.

Раньше в матчах против Испании главной задачей было контролировать ее владение мячом и управлять игрой. Но теперь с такими футболистами, как Нико Уильямс и Ламин Ямаль, к их игре добавились скорость и вертикаль. Можно сказать, что это одна из лучших команд мира, которая использует быстрые переходы. Эта команда умеет держать мяч, контролировать игру и защищаться. Это сбалансированная сборная.

Футбол в сборной – это долгий путь. Здесь трудно найти правильные идеи. Мы не собираемся менять свой стиль ради финала. Мы верим в свою игру и в свои возможности. Мы понимаем, что Испания показывает совсем другой стиль, поэтому нам нужно серьезно действовать в обороне, но главное для нас – делать то, что у нас получается лучше всего, и поэтому мы не будем играть по-другому. Это было бы ошибкой.

Стартовый состав будем определять после последней тренировки. Я верю во всех игроков – и в этом наше преимущество. У меня нет одного состава на все случаи, а есть четкий план на игру. Если мы пропустим, то реакция на это должна быть быстрой и идеальной.

Что касается Роналду, то для него это уже четвертый финал за сборную. Это невероятно. Он – настоящий пример для всех. Мне нравится его желание всегда побеждать. Он после каждой победы начинает все с чистого листа. Для таких игроков, как Мора, Кенда, Невеш – настоящий подарок играть с ним. Надеюсь, что финал будет незабываемым днем», – прокомментировал Мартинес.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Канада показала нам наши проблемы в обороне»
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лига наций – это очень престижный турнир»
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финальный матч Лиги наций 2024/25
сборная Испании по футболу пресс-конференция сборная Португалии по футболу Лига наций Португалия - Испания Роберто Мартинес
Александр Сильченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
Футбол | 08 июня 2025, 02:13 9
Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»

Сборная Украины уступила в товарищеском матче канадцам

Германия – Франция. Прогноз и анонс на матч за бронзу Лиги наций 2024/25
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 0
Германия – Франция. Прогноз и анонс на матч за бронзу Лиги наций 2024/25
Германия – Франция. Прогноз и анонс на матч за бронзу Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 8 июня и начнется в 16:00 по Киеву

Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Футбол | 07.06.2025, 14:17
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Футбол | 07.06.2025, 21:16
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
Футбол | 07.06.2025, 10:55
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 2
Футбол
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 4
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
07.06.2025, 11:52 2
Футбол
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
07.06.2025, 02:50 1
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем