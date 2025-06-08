Легендарный Агасси в разговоре с Медведевым поддержал Украину

7 июня именитый экс-теннисисты украинец Андрей Медведев и американец Андре Агасси пообщались в студии TNT, вспомнив о их очном противостоянии на Ролан Гаррос 1999.

Во время разговора легендарный Агасси, который имеет на своем счету 11 трофеев Grand Slam, поддержал Украину:

Андре Агасси: «Прежде всего, я хочу сказать, как сильно мне жаль за то, через что сейчас проходит твоя страна. Моя любовь, мое уважение – с вами. И то как ты относишься к этому, твоя самоотдача – твоей стране нужны бойцы вроде тебя, дружище».

Андрей Медведев: «У нас есть бойцы и получше меня. Да, гораздо лучше».

Андре Агасси: «Но быть здесь, за этим столом, ощущается даже лучше, чем на корте».

Андрей Медведев: «Ну, смотря где, смотря где. Иногда на корте проще – потому что ты меньше нервничаешь. А здесь ты должен быть серьезным, должен объяснять вещи, которые, возможно, не все понимают. И нужно объяснять их точно. А на корте ты просто играешь. Играешь, делаешь свою работу, получаешь удовольствие, сражаешься. Это гораздо проще, чем сидеть здесь.

Да, конечно, приятно быть здесь. То, что сейчас происходит с Украиной – это ужасно. Но вся страна объединилась ради победы, ради выживания. И я надеюсь, что на этот раз мы не будем вести два сета и проигрывать в пяти. Надеюсь, нам удастся спасти страну. У нас много сильных бойцов, и я уверен: если Запад продолжит нас поддерживать, наша победа и наша свобода – уже недалеко».

В 1999 году Медведев выиграл первые два сета у Андре в решающем поединке мейджора в Париже, но после паузы из-за дождя Агасси оформил камбек, завоевал трофей и собрал карьерный Шлем.