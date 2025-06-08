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  4. Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 02:13 |
472
6

Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»

Сборная Украины уступила в товарищеском матче канадцам

08 июня 2025, 02:13 |
472
6
Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал настрой команды в товарищеском матче против Канады (2:4).

«Конечно, усталость есть, но и сборная Канады в точно такой же ситуации, как и многие игроки из Европы. Однако я думаю, что Канада готовится очень серьезно, ведь они – хозяева чемпионата мира.

Мы старались. Я не могу сказать, что мы сыграли очень плохо. Мы сделали очень важные ошибки в защите, в штрафной площадке. Если вы делаете такие ошибки – это будет стоить дорого. И мы не забили – особенно в первом тайме у нас было два прекрасных момента.

Но опять же, это товарищеские матчи. В любом случае вы говорите игрокам, что это неофициально, и они не на 100% сосредоточены. К сожалению, это мое мнение».

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товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield
Александр Сильченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 6
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Oleksandr
Пушич, версія 2.0 
Гнати сраною метлою цього фізрука!
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+6
Node
На то ты и тренер, чтобы настроение команды было всегда боевое. Ошибки бывают у всех, но почему-то с тобой они продолжительные и антирекордные
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+4
DMYTRO LYKHOVYDOV
Может пора тренера и играков менять
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+1
McLay
Немає в Україні кваліфікованих тренерів! Є колишні футболісти які отримали сертифікати тренера, але тренерами так і не стали.
Ответить
+1
DMYTRO LYKHOVYDOV
После Бельгии, опять 4 гола,это что за сборная? 
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0
Пoлковник
Эээээээээээээээээ королевская версия 2.0
Ответить
0
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