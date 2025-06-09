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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 00:59 |
227
1

Комментатор, служащий в ВСУ, разнес Украину за катастрофу против Канады

Вадим Скичко – за поражение в Торонто

09 июня 2025, 00:59 |
227
1
Комментатор, служащий в ВСУ, разнес Украину за катастрофу против Канады
УАФ

В субботу, 7 июня, прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Поединок прошел на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто. Украинская команда проиграла 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Известный украинский комментатор портала MEGOGO Вадим Скичко, который с 2022 года служит в ВСУ, высказался о результате этого матча.

«Стоит напомнить тем ребятам, которые находились на футбольном поле в синих футболках, что они в очень привилегированном положении, если сравнивать со многими своими соотечественниками. Те люди, которые даже моложе их, и значительно старше, сейчас борются за независимость родины. Пока они могут себе позволить заниматься любимым делом и играть в футбол», – отметил Вадим Скичко.

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield Вадим Скичко
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
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Скичко низкий поклон за службу в ВСУ!
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