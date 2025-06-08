Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Несмотря на поражение, Илья Забарный продемонстрировал хорошую игру
Защитник Илья Забарный признан «Львом матча» в игре Канада – Украина (4:2).
Забарного поддержали 44% болельщиков.
Защитник «Борнмута» отличился забитым мячом на 89-й минуте – Илья удачно сыграл на добивании.
Для Забарного это второй гол за сборную. Первым он отличился в матче квалификационного раунда к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии. Тогда он сократил отставание в счете (2:1), а в итоге сборная одержала победу 3:2.
По итогам голосования за «Льва матча» второе место занял Анатолий Трубин, третье – Александр Зинченко.
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