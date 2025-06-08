Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 01:15 |
504
3

Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина

Несмотря на поражение, Илья Забарный продемонстрировал хорошую игру

08 июня 2025, 01:15 |
504
3
Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Илья Забарный признан «Львом матча» в игре Канада – Украина (4:2).

Забарного поддержали 44% болельщиков.

Защитник «Борнмута» отличился забитым мячом на 89-й минуте – Илья удачно сыграл на добивании.

Для Забарного это второй гол за сборную. Первым он отличился в матче квалификационного раунда к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии. Тогда он сократил отставание в счете (2:1), а в итоге сборная одержала победу 3:2.

По итогам голосования за «Льва матча» второе место занял Анатолий Трубин, третье – Александр Зинченко.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Не могу сказать, что команда сыграла очень плохо»
Новая Зеландия – Кот-д'Ивуар. Canadian Shield. Смотреть онлайн. LIVE
ФОТО. Жена Забарного впечатлила своей красотой. Её новые фото – топ
сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу учебно-тренировочные сборы Канада - Украина Canadian Shield Лев матча Илья Забарный
Александр Сильченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07 июня 2025, 19:07 67
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025

Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam

Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Бокс | 07 июня 2025, 07:49 8
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию

Боксер отреагировал на решение Василия

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08.06.2025, 00:33
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Футбол | 07.06.2025, 02:50
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
перед відходом до Наполі 
могли б дати цяцьку Судакову!!!
Він вже підписав контракт 
чи ще вагається - хоче в МанСіті?
Про це мать знають краще 
вболівальники Шахтаря - вони щаз розкажуть...
Ответить
0
Пoлковник
Забавный☝️ сафронов заждался льва и ждёт тебя с цветами
Ответить
-2
apepa
Забарный один из худших. Несмотря на то что гол забил(((
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»
06.06.2025, 05:11
Бокс
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 2
Футбол
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем