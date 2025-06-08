ВИДЕО. Стартовал плей-офф. Экс-клуб Лунина сделал заявку на выход в Ла Лигу

В испанской Сегунде стартовал плей-офф за путевку в топ-дивизион чемпионата Испании.

Клуб Овьедо сделал заявку на выход в финал плей-офф за повышение в Ла Лигу, обыграв Альмерию со счетом 2:1 в первом матче полуфинала.

Гости открыли счет уже на 14-й минуте – точный удар нанес Начо Видаль. Однако уже через две минуты Альмерия отыгралась благодаря голу Серхио Аррибаса. Решающий момент матча произошел на 3-й компенсированной минуте второго тайма, когда Видаль оформил дубль и принес победу Овьедо.

Ответный матч состоится 11 июня в Овьедо. Альмерии необходимо побеждать с разницей в два мяча либо выигрывать с минимальным счетом и надеяться на серию пенальти. В другом полуфинале сыграют Мирандес и Расинг (8 и 12 июня).

Интересно, что украинский голкипер Андрей Лунин весной 2020 года играл за Овьедо на правах аренды из мадридского Реала.

Сегунда. Плей-офф, полуфинал

Первый матч. 7 июня 2025, Альмерия

Альмерия – Овьедо – 1:2

Голы: Аррибас, 16 – Видаль, 14, 90+3

Видео голов и обзор матча