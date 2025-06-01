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Испания
01 июня 2025, 22:00 | Обновлено 01 июня 2025, 23:11
2092
1

Итоги Сегунды. Определены два новых клуба для Ла Лиги и участники плей-офф

Команды Леванте и Эльче повышаются в классе в чемпионате Испании

01 июня 2025, 22:00 | Обновлено 01 июня 2025, 23:11
2092
1
Итоги Сегунды. Определены два новых клуба для Ла Лиги и участники плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Леванте

Вечером 1 июня в чемпионате Испании состоялись матчи заключительного тура Сегунды, второго дивизиона.

По их итогам определены два новых клуба для Ла Лиги и участники плей-офф

Команды Леванте и Эльче повышаются в классе в чемпионате Испании.

В плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу сыграют 4 клуба, полуфиналы: Овьедо – Альмерия, Мирандес – Расинг.

Ранее из элитного дивизиона выбыли Леганес, Лас-Пальмас и Вальядолид.

Вылетели из Сегунды 4 аутсайдера: Эльденсе, Тенерифе, Ферроль, Картахена.

Чемпионат Испании. Сегунда. 38-й тур, 1 июня

  • 30.05. 21:30. Кастельон – Сарагоса – 4:1
  • 31.05. 17:15. Ферроль – Спортинг Хихон – 0:2
  • 31.05. 19:30. Малага – Бургос – 2:2
  • 01.06. 19:30. Альмерия – Тенерифе – 2:0
  • 01.06. 19:30. Депортиво – Эльче – 0:4
  • 01.06. 19:30. Картахена – Мирандес – 1:3
  • 01.06. 19:30. Леванте – Эйбар – 1:0
  • 01.06. 19:30. Расинг Сантандер – Гранада – 2:1
  • 01.06. 19:30. Реал Овьедо – Кадис – 2:1
  • 01.06. 19:30. Уэска ​​– Эльденсе – 3:2
  • 01.06. 22:00. Кордова – Альбасете

Сетка плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу

Итоговая турнирная таблица

ВИДЕО. Депортиво – Эльче – 0:4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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