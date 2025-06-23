Назван рейтинг самых дорогих сборных в футболе. Какое место у Украины?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал список самых дорогих футбольных сборных в футболе.

Первое место в списке заняла сборная Англии, суммарная стоимость игроков которой составляет 1,18 миллиарда фунтов стерлингов. Второй в списке идет команда Испании – 1,09 миллиарда фунтов стерлингов.

Бронза списка досталась сборной Франции – 1,04 миллиарда фунтов стерлингов. Действующие чемпионы мира аргентинцы – шестые (631,48 млн фунтов стерлингов).

Стоимость состава сборной Украины была оценена в £213,13 млн, «сине-желтые» опередили Сербию, Польшу и Мексику и заняли 22 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг самых дорогих футбольных сборных в футболе

Англия – £1,18 млрд Испания – £1,09 млрд Франция – £1,04 млрд Португалия – £851,53 млн Бразилия – £770,85 млн Аргентина – £631,48 млн Италия – £613,36 млн Нидерланды – £609,13 млн Германия – £553,92 млн Швеция – £454,77 млн

.....22. Украина – 213,13