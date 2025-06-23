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Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2025, 05:20 | Обновлено 23 июня 2025, 05:24
691
0

Назван рейтинг самых дорогих сборных в футболе. Какое место у Украины?

Украинская команда заняла в списке 22 место

23 июня 2025, 05:20 | Обновлено 23 июня 2025, 05:24
691
0
Назван рейтинг самых дорогих сборных в футболе. Какое место у Украины?
УАФ

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал список самых дорогих футбольных сборных в футболе.

Первое место в списке заняла сборная Англии, суммарная стоимость игроков которой составляет 1,18 миллиарда фунтов стерлингов. Второй в списке идет команда Испании – 1,09 миллиарда фунтов стерлингов.

Бронза списка досталась сборной Франции – 1,04 миллиарда фунтов стерлингов. Действующие чемпионы мира аргентинцы – шестые (631,48 млн фунтов стерлингов).

Стоимость состава сборной Украины была оценена в £213,13 млн, «сине-желтые» опередили Сербию, Польшу и Мексику и заняли 22 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг самых дорогих футбольных сборных в футболе

  1. Англия – £1,18 млрд
  2. Испания – £1,09 млрд
  3. Франция – £1,04 млрд
  4. Португалия – £851,53 млн
  5. Бразилия – £770,85 млн
  6. Аргентина – £631,48 млн
  7. Италия – £613,36 млн
  8. Нидерланды – £609,13 млн
  9. Германия – £553,92 млн
  10. Швеция – £454,77 млн

.....22. Украина – 213,13

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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