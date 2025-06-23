Назван рейтинг самых дорогих сборных в футболе. Какое место у Украины?
Украинская команда заняла в списке 22 место
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал список самых дорогих футбольных сборных в футболе.
Первое место в списке заняла сборная Англии, суммарная стоимость игроков которой составляет 1,18 миллиарда фунтов стерлингов. Второй в списке идет команда Испании – 1,09 миллиарда фунтов стерлингов.
Бронза списка досталась сборной Франции – 1,04 миллиарда фунтов стерлингов. Действующие чемпионы мира аргентинцы – шестые (631,48 млн фунтов стерлингов).
Стоимость состава сборной Украины была оценена в £213,13 млн, «сине-желтые» опередили Сербию, Польшу и Мексику и заняли 22 место.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.
Рейтинг самых дорогих футбольных сборных в футболе
- Англия – £1,18 млрд
- Испания – £1,09 млрд
- Франция – £1,04 млрд
- Португалия – £851,53 млн
- Бразилия – £770,85 млн
- Аргентина – £631,48 млн
- Италия – £613,36 млн
- Нидерланды – £609,13 млн
- Германия – £553,92 млн
- Швеция – £454,77 млн
.....22. Украина – 213,13
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