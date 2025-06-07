Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 23:12 |
2329
7

ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины

На 31-й минуте Канада забила третий мяч в ворота Анатолия Трубина

07 июня 2025, 23:12 |
2329
7
ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Промис Дэвид

В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

На 31-й минуте Канада забила третий мяч в ворота Анатолия Трубина. Первый гол за свою страну забил Промис Дэвид.

ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада повела в счете 3:0 против Украины

По теме:
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
ВИДЕО. Как сборная Украины дважды забила Канаде на последних минутах
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу видео голов и обзор Канада - Украина Canadian Shield
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция – 1:2. Четвертьфинал ЧЕ по socca, Видео голов и обзор
Футбол | 07 июня 2025, 23:44 0
Украина – Франция – 1:2. Четвертьфинал ЧЕ по socca, Видео голов и обзор
Украина – Франция – 1:2. Четвертьфинал ЧЕ по socca, Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата Европы в Кишиневе

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Бокс | 07 июня 2025, 08:15 16
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»

Боксер – о решении повесить перчатки на гвоздь

Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 07.06.2025, 06:23
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Футбол | 07.06.2025, 11:52
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Футбол | 07.06.2025, 21:16
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Ребров сделал выбор. Стал известен состав сборной Украины на матч с Канадой
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
это нормально для тренера уровня Реброва. Последняя игра с Бельгией все показала.
Ответить
+2
fifa2020
Навпаки, це супер шанс позбутися шарлатана! Краще просрати зараз хокеїстам непотрібний матч і позбутися цього клоуна, а не в відборі до ЧС! Пишіть статті завтра, що пора дноброву на вихід і треба поставити іспанця з молодіжки (він знає нашу молодь і підключить до основи кращих, а не деревяних калюжних буде визивати)!
Ответить
+1
Bohum
Ребро-складиручки,таке ж гівно як і Бондар з Кольою,а Зінько і шапко це добавка.
Ответить
+1
sasha_d99
Вся сборная катастрофа, а Бондарь это просто дно 
Ответить
+1
Антон Човбан
Жопа
Ответить
+1
odiniznashih
Хотел написать про Реброва, но опередили.
Время ещё есть принять решение по тренеру. Дальше будет хуже и может быть поздно.
Ответить
0
Alex
товарняк звичайно...але якось сумно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
06.06.2025, 04:08
Бокс
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 8
Футбол
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем