ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада ведет в счете 3:0 против Украины

В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

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В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

На 31-й минуте Канада забила третий мяч в ворота Анатолия Трубина. Первый гол за свою страну забил Промис Дэвид.

ВИДЕО. Это уже катастрофа. Канада повела в счете 3:0 против Украины