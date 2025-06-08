Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нацелилась на 36-летнего вингера. Запрос Флика
Испания
08 июня 2025, 00:22 | Обновлено 08 июня 2025, 00:23
361
0

Барселона нацелилась на 36-летнего вингера. Запрос Флика

Иван Перишич может стать игроком каталонского гранда

08 июня 2025, 00:22 | Обновлено 08 июня 2025, 00:23
361
0
Барселона нацелилась на 36-летнего вингера. Запрос Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, сообщает Bild.

По информации источника, подписание 36-летнего футболиста является желанием главного тренера испанского гранда Ханса-Дитера Флика. Ранее Флик работал с Перишичем в «Баварии».

В прошедшем сезоне в составе «ПСВ» Иван Перишич провел 39 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 11 ассистов. С 30 июня Иван стане свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» решила выгнать капитана клуба.

По теме:
Гранд нацелился на полузащитника Реала. Готовится предложение
С опытом в Англии и Испании. ЛНЗ подписал контракт с воспитанником Динамо
Под нового тренера. Клуб УПЛ нацелился на трех игроков Руха
Иван Перишич Барселона ПСВ свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо продало нападающего. Назван его новый клуб и сумма трансфера
Футбол | 07 июня 2025, 19:43 7
Динамо продало нападающего. Назван его новый клуб и сумма трансфера
Динамо продало нападающего. Назван его новый клуб и сумма трансфера

Игорь Горбач окончательно покинул киевский клуб

Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 07 июня 2025, 06:23 8
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии

Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026

Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Футбол | 07.06.2025, 04:03
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
Футбол | 07.06.2025, 10:55
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Футбол | 07.06.2025, 23:59
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 1
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
07.06.2025, 02:50 1
Футбол
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»
06.06.2025, 05:11
Бокс
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем