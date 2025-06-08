Барселона нацелилась на 36-летнего вингера. Запрос Флика

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, сообщает Bild.

По информации источника, подписание 36-летнего футболиста является желанием главного тренера испанского гранда Ханса-Дитера Флика. Ранее Флик работал с Перишичем в «Баварии».

В прошедшем сезоне в составе «ПСВ» Иван Перишич провел 39 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 11 ассистов. С 30 июня Иван стане свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» решила выгнать капитана клуба.