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  4. Барселона решила выгнать капитана клуба. Готовы даже ему заплатить
Испания
07 июня 2025, 20:06 |
2448
0

Барселона решила выгнать капитана клуба. Готовы даже ему заплатить

Каталонцы готовы расстаться с Марком-Андре тер Штегеном

07 июня 2025, 20:06 |
2448
0
Барселона решила выгнать капитана клуба. Готовы даже ему заплатить
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Каталонская «Барселона» приняла решение в отношении немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, который является первым капитаном в клубе.

По информации испанского портала Sport.es, каталонцы больше не рассчитывают на немецкого вратаря. Руководство клуба решило даже расторгнуть с ним контракт. «Барселона» сообщила, что готова выплатить вратарю его зарплату за весь следующий сезон, для того, чтобы он согласился прекратить отношения по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне Марк-Андре тер Штеген из-за травмы провел только 9 матчей, пропустил 11 голов и один раз отыграл на ноль. Заменой немецкого вратаря должен стать Жоан Гарсия.

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Марк-Андре тер Штеген расторжение контракта Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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