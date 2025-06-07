Барселона решила выгнать капитана клуба. Готовы даже ему заплатить
Каталонцы готовы расстаться с Марком-Андре тер Штегеном
Каталонская «Барселона» приняла решение в отношении немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, который является первым капитаном в клубе.
По информации испанского портала Sport.es, каталонцы больше не рассчитывают на немецкого вратаря. Руководство клуба решило даже расторгнуть с ним контракт. «Барселона» сообщила, что готова выплатить вратарю его зарплату за весь следующий сезон, для того, чтобы он согласился прекратить отношения по обоюдному согласию сторон.
В этом сезоне Марк-Андре тер Штеген из-за травмы провел только 9 матчей, пропустил 11 голов и один раз отыграл на ноль. Заменой немецкого вратаря должен стать Жоан Гарсия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер отреагировал на решение Василия
Александр Петрусенко рассказал интересную историю