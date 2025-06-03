Испания03 июня 2025, 03:43 | Обновлено 03 июня 2025, 03:46
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Ветераны взволновались. Барселона готова купить голкипера за солидную сумму
Жоан Гарсия может покинуть Эспаньол в пользу другой команды из Барселоны
03 июня 2025, 03:43 | Обновлено 03 июня 2025, 03:46
172
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24-летний испанский голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия в ближайшее время получит предложение от «Барселоны».
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Барселона» очень заинтересована в трансфере, ведь команда имеет в составе двух голкиперов-ветеранов.
По информации Романо, над этим трансфером уже работают.
По данным Transfermrk, Жоан Гарсия оценивается в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне голкипер провел за «Эспаньол» 38 матчей и пропустил 51 мяч. Также известно, что Гарсия в восьми матчах оставлял их сухими.
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