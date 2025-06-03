Ветераны взволновались. Барселона готова купить голкипера за солидную сумму

24-летний испанский голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия в ближайшее время получит предложение от «Барселоны».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» очень заинтересована в трансфере, ведь команда имеет в составе двух голкиперов-ветеранов.

По информации Романо, над этим трансфером уже работают.

По данным Transfermrk, Жоан Гарсия оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне голкипер провел за «Эспаньол» 38 матчей и пропустил 51 мяч. Также известно, что Гарсия в восьми матчах оставлял их сухими.