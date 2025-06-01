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Испания
01 июня 2025, 16:10 | Обновлено 01 июня 2025, 16:13
1593
1

«Никто об этом не говорил». Вратарь Барселоны рассказал об уходе из клуба

Марк-Андре тер Штеген уверен, что останется в клубе на следующий год

01 июня 2025, 16:10 | Обновлено 01 июня 2025, 16:13
1593
1
«Никто об этом не говорил». Вратарь Барселоны рассказал об уходе из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал свой возможный уход из команды после того, как потерял место в основном составе.

«Со мной никто об этом не говорил. Я уверен, что в следующем сезоне буду играть в «Барселоне», ведь это один из топовых клубов.

То, что здесь сейчас конкуренция – это нормально. Для меня ситуация не меняется. Я жду следующего сезона с очень молодой и динамичной командой.

Все в команде уже голодны к победам», – прокомментировал тер Штеген.

В сентябре прошлого года голкипер получил серьезную травму, из-за чего был вынужден пропустить почти весь сезон. «Барселона» подписала в срочном порядке польского голкипера Войцеха Щенсны, который в итоге стал основным кипером команды.

Известно, что «Барселона» уже определилась с заменой тер Штегена.

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Марк-Андре тер Штеген Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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Falko
Як ніхто про це не говорив? Sport.ua говорив.
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