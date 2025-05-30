Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
На место тер Штегена нашли молодого голкипера - Жоана Гарсию
24-летний голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия может стать игроком «Барселоны» уже в это трансферное окно.
Об этом информирует издание Football-espana.net.
Гарсия - основной голкипер «Эспаньола», но у него в соглашении есть пункт о минимальной сумме отступных - 25 миллионов евро.
Источник сообщает, что в случае успешной сделки по новому голкиперу «Барселоне» придется продать одного из двух ветеранов, и это будет Марк-Андре тер Штеген.
Известно, что после травмы немецкого вратаря его заменил поляк Войцех Щенсны, который не только удачно восстановил карьеру, но и стал номером один в каталонском клубе.
Ранее стало известно, что Войцех Щенсны подпишет двухлетний контракт с «Барселоной».
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
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