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Испания
30 мая 2025, 03:00 | Обновлено 30 мая 2025, 04:06
115
0

Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену

На место тер Штегена нашли молодого голкипера - Жоана Гарсию

30 мая 2025, 03:00 | Обновлено 30 мая 2025, 04:06
115
0
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия может стать игроком «Барселоны» уже в это трансферное окно.

Об этом информирует издание Football-espana.net.

Гарсия - основной голкипер «Эспаньола», но у него в соглашении есть пункт о минимальной сумме отступных - 25 миллионов евро.

Источник сообщает, что в случае успешной сделки по новому голкиперу «Барселоне» придется продать одного из двух ветеранов, и это будет Марк-Андре тер Штеген.

Известно, что после травмы немецкого вратаря его заменил поляк Войцех Щенсны, который не только удачно восстановил карьеру, но и стал номером один в каталонском клубе.

Ранее стало известно, что Войцех Щенсны подпишет двухлетний контракт с «Барселоной».

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Марк-Андре тер Штеген Джоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги Барселона
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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