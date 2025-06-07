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  4. Кто съел бублик? Известны победители Ролан Гаррос в мужском парном разряде
ATP
07 июня 2025, 23:45 |
351
0

Кто съел бублик? Известны победители Ролан Гаррос в мужском парном разряде

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос оделили Джо Солсбери и Нил Скупски в финале

07 июня 2025, 23:45 |
351
0
Кто съел бублик? Известны победители Ролан Гаррос в мужском парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Орасио Себальос и Марсель Гранольерс

7 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 в мужском парном разряде.

В поединке за трофей сошлись тандемі Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) и Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания). Победу в трех сетах одержал испанско-аргентинский тандем за 2 часа и 24 минуты.

Ролан Гаррос 2025. Пары. Финал

Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) [5] – Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) [8] – 6:0, 6:7 (5:7), 7:5

Гранольерс и Себальос провели второе очное противостояние против Солсбери и Скупски и взяли реванш за поражение в четвертьфинале Мастерса в Риме-2025.

Марсель и Орасио выиграли 12-й совместный трофей. Они выступают вместе с 2019 года. Для обоих это первый выигранный титул на турнирах Grand Slam.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Расписание матчей украинцев на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Марсель Гранольерс Орасио Себальос Джо Солсбери Нил Скупски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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