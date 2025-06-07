Кто съел бублик? Известны победители Ролан Гаррос в мужском парном разряде
Марсель Гранольерс и Орасио Себальос оделили Джо Солсбери и Нил Скупски в финале
7 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 в мужском парном разряде.
В поединке за трофей сошлись тандемі Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) и Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания). Победу в трех сетах одержал испанско-аргентинский тандем за 2 часа и 24 минуты.
Ролан Гаррос 2025. Пары. Финал
Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) [5] – Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) [8] – 6:0, 6:7 (5:7), 7:5
Гранольерс и Себальос провели второе очное противостояние против Солсбери и Скупски и взяли реванш за поражение в четвертьфинале Мастерса в Риме-2025.
Марсель и Орасио выиграли 12-й совместный трофей. Они выступают вместе с 2019 года. Для обоих это первый выигранный титул на турнирах Grand Slam.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала французского мейджора
Легенда украинского футбола рассказал, как едва не перешел в «королевский клуб»