Один из лучших игроков мира получил травму. Известны подробности

Сразу 2 лидера «ПСЖ» получили травмы, сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, повреждения в матче со сборной Испании в рамках полуфинала Лиги наций получили французские вингеры Усман Дембеле и Брэдли Баркола.

Ожидается, что 27-летний Усман не поможет свое команде на групповом этапе клубного чемпионата мира, ибо пропустит ближйшие 2-3 недели. Баркола же должен восстановиться к первому матчу КЧМ с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе признался, кому бы отдал «Золотой мяч».