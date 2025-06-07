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  4. Один из лучших игроков мира получил травму. Известны подробности
Франция
07 июня 2025, 23:38 |
1032
1

Один из лучших игроков мира получил травму. Известны подробности

Усман Дембеле пропустит от двух до трех недель

07 июня 2025, 23:38 |
1032
1
Один из лучших игроков мира получил травму. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Сразу 2 лидера «ПСЖ» получили травмы, сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, повреждения в матче со сборной Испании в рамках полуфинала Лиги наций получили французские вингеры Усман Дембеле и Брэдли Баркола.

Ожидается, что 27-летний Усман не поможет свое команде на групповом этапе клубного чемпионата мира, ибо пропустит ближйшие 2-3 недели. Баркола же должен восстановиться к первому матчу КЧМ с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе признался, кому бы отдал «Золотой мяч».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Думаю у групі ПСЖ і без Дембеле впорається. А далі буде видно...
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