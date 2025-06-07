Один из лучших игроков мира получил травму. Известны подробности
Усман Дембеле пропустит от двух до трех недель
Сразу 2 лидера «ПСЖ» получили травмы, сообщает Фабрис Хоукинс.
По информации источника, повреждения в матче со сборной Испании в рамках полуфинала Лиги наций получили французские вингеры Усман Дембеле и Брэдли Баркола.
Ожидается, что 27-летний Усман не поможет свое команде на групповом этапе клубного чемпионата мира, ибо пропустит ближйшие 2-3 недели. Баркола же должен восстановиться к первому матчу КЧМ с мадридским «Атлетико».
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе признался, кому бы отдал «Золотой мяч».
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