С опытом в Англии и Испании. ЛНЗ подписал контракт с воспитанником Динамо
Марко Подоляк подписал соглашение с черкасским клубом
Украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с черкасским ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, игрок уже два раза тренировался с командой на сборах. В ближайшее время будет объявлено о подписании соглашения.
С начала война воспитанник киевского «Динамо» перебрался а Англию, где выступал за «Бракнелл Таун». ПОзже Марко выступал за плоцкую «Вислу», после чего играл в составе молодежных команды «Райо Вальекано» и «Леганеса».
Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ нацелился на трех игроков «Руха».
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