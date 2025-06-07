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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 21:35 | Обновлено 07 июня 2025, 21:37
1754
0

С опытом в Англии и Испании. ЛНЗ подписал контракт с воспитанником Динамо

Марко Подоляк подписал соглашение с черкасским клубом

07 июня 2025, 21:35 | Обновлено 07 июня 2025, 21:37
1754
0
С опытом в Англии и Испании. ЛНЗ подписал контракт с воспитанником Динамо
ФК Висла Плоцк. Марко Подоляк

Украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с черкасским ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, игрок уже два раза тренировался с командой на сборах. В ближайшее время будет объявлено о подписании соглашения.

С начала война воспитанник киевского «Динамо» перебрался а Англию, где выступал за «Бракнелл Таун». ПОзже Марко выступал за плоцкую «Вислу», после чего играл в составе молодежных команды «Райо Вальекано» и «Леганеса».

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ нацелился на трех игроков «Руха».

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Марко Подоляк Висла Плоцк Райо Вальекано Леганес Динамо Киев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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