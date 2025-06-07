С опытом в Англии и Испании. ЛНЗ подписал контракт с воспитанником Динамо

Украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с черкасским ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, игрок уже два раза тренировался с командой на сборах. В ближайшее время будет объявлено о подписании соглашения.

С начала война воспитанник киевского «Динамо» перебрался а Англию, где выступал за «Бракнелл Таун». ПОзже Марко выступал за плоцкую «Вислу», после чего играл в составе молодежных команды «Райо Вальекано» и «Леганеса».

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ нацелился на трех игроков «Руха».