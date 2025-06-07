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  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Было только две игры. Нас просто убивали»
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 21:39 |
924
2

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Было только две игры. Нас просто убивали»

Президент «Ингульца» считает, что его команду засудили

07 июня 2025, 21:39 |
924
2
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Было только две игры. Нас просто убивали»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что судьи работали против его команды в сезоне УПЛ 2024/25.

«У нас в чемпионате было две игры, которые судьи судили честно, во всех остальных – нас просто убивали. Люди шли на матч и уже спорят, на какой минуте поставят пенальти в ворота «Ингульца», на какой минуте было удаление. Если «Ингулец» не нужен в УПЛ, то я буду играть в Первой лиге», — сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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nivavn
Нічого, тепер будемо дивитись на Кудрівку !!!
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0
apepa
Лучше бы Абалонь вылетела. Ингулец лучше играл!
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