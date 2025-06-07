Александр ПОВОРОЗНЮК: «Было только две игры. Нас просто убивали»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что судьи работали против его команды в сезоне УПЛ 2024/25.

«У нас в чемпионате было две игры, которые судьи судили честно, во всех остальных – нас просто убивали. Люди шли на матч и уже спорят, на какой минуте поставят пенальти в ворота «Ингульца», на какой минуте было удаление. Если «Ингулец» не нужен в УПЛ, то я буду играть в Первой лиге», — сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.