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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 21:20 | Обновлено 07 июня 2025, 21:25
185
0

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на стадион на матч с Канадой

Матч с Канадой начнется 7 июня в 22:30 по Киеву

07 июня 2025, 21:20 | Обновлено 07 июня 2025, 21:25
185
0
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на стадион на матч с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

В суботу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Канады в рамках турнира Canadian Shield.

Встречу примет стадион «Бимо Филд» в Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины отправилась на стадион на матч со сборной Канады. Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, где подопечные Сергея Реброва покидают отель.

Матч между сборными Украины и Канады начнется 7 июня в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные обратились к диаспоре перед матчем с Канадой.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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