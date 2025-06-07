ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на стадион на матч с Канадой

В суботу, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Канады в рамках турнира Canadian Shield.

Встречу примет стадион «Бимо Филд» в Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины отправилась на стадион на матч со сборной Канады. Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, где подопечные Сергея Реброва покидают отель.

Матч между сборными Украины и Канады начнется 7 июня в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные обратились к диаспоре перед матчем с Канадой.