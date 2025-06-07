Испания07 июня 2025, 23:20 | Обновлено 07 июня 2025, 23:22
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Гранд нацелился на полузащитника Реала. Готовится предложение
Дани Себальос привлекает внимание «Милана»
07 июня 2025, 23:20 | Обновлено 07 июня 2025, 23:22
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Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос привлекает внимание «Милана», сообщает Fichajes.
По информации источника, итальянский гранд готовит предложение в размере 20 миллионов евро за 28-летнего хавбека. Учитывая приход в «Реал» Хаби Алонсо, роль Себальоса в команде пока непонятна.
В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне и отдал 2 голевые передачи, Его контракт со «сливочными» истекает летом 2027 года.
Ранее сообщалось о том, что Клопп назвал игрока, которого необходимо купить «Реалу».
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