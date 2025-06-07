Гранд нацелился на полузащитника Реала. Готовится предложение

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос привлекает внимание «Милана», сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский гранд готовит предложение в размере 20 миллионов евро за 28-летнего хавбека. Учитывая приход в «Реал» Хаби Алонсо, роль Себальоса в команде пока непонятна.

В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне и отдал 2 голевые передачи, Его контракт со «сливочными» истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что Клопп назвал игрока, которого необходимо купить «Реалу».