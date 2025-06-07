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  4. Клопп назвал игрока, которого необходимо купить Реалу. Перес принял решение
Испания
07 июня 2025, 23:17 |
1306
0

Клопп назвал игрока, которого необходимо купить Реалу. Перес принял решение

Беньямин Шешко был рекомендован «Реалу»

07 июня 2025, 23:17 |
1306
0
Клопп назвал игрока, которого необходимо купить Реалу. Перес принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» находится в поиске нападающего. Мадридцы хотят осуществить трансфер уже этим летом.

По информации испанских СМИ, глобальный руководитель футбольного направления Red Bull и экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к «Реалу» с предложением подписать нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Однако Флорентино Перес принял решение не подписывать словенского нападающего.

«Реал» ищет менее дорогого и опытного форварда, чтобы усилить ротацию команды. Ранее сообщалось, что новым клубом Шешко станет лондонский «Арсенал».

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Беньямин Шешко Реал Мадрид Юрген Клопп трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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