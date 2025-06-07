Клопп назвал игрока, которого необходимо купить Реалу. Перес принял решение
Беньямин Шешко был рекомендован «Реалу»
Мадридский «Реал» находится в поиске нападающего. Мадридцы хотят осуществить трансфер уже этим летом.
По информации испанских СМИ, глобальный руководитель футбольного направления Red Bull и экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к «Реалу» с предложением подписать нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Однако Флорентино Перес принял решение не подписывать словенского нападающего.
«Реал» ищет менее дорогого и опытного форварда, чтобы усилить ротацию команды. Ранее сообщалось, что новым клубом Шешко станет лондонский «Арсенал».
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