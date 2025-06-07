Чемпионат мира07 июня 2025, 19:23 | Обновлено 07 июня 2025, 19:26
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Венесуэла – Боливия – 2:0. Автогол Куэльяра. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура квалификации ЧМ в зоне Южной Америки
07 июня 2025, 19:23 | Обновлено 07 июня 2025, 19:26
53
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В ночь на 7 июня состоялись два матча 15-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.
Венесуэла переиграла Боливию (2:0).
Турнирное положение: Аргентина (34 очка), Эквадор, Парагвай (по 24), Бразилия (22), Уругвай, Колумбия (по 21), Венесуэла (18), Боливия (14), Перу (11), Чили (10).
Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. 15-й тур
07.06. 01:00. Венесуэла – Боливия – 2:0
Голы: Куэльяр, 5 (автогол), Рондон, 30
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Hector Cuellar (Боливия).
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