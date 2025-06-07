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Венесуэла
07.06.2025 01:00 – FT 2 : 0
Боливия
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 19:23 | Обновлено 07 июня 2025, 19:26
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0

Венесуэла – Боливия – 2:0. Автогол Куэльяра. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура квалификации ЧМ в зоне Южной Америки

07 июня 2025, 19:23 | Обновлено 07 июня 2025, 19:26
53
0
Венесуэла – Боливия – 2:0. Автогол Куэльяра. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 7 июня состоялись два матча 15-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.

Венесуэла переиграла Боливию (2:0).

Турнирное положение: Аргентина (34 очка), Эквадор, Парагвай (по 24), Бразилия (22), Уругвай, Колумбия (по 21), Венесуэла (18), Боливия (14), Перу (11), Чили (10).

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. 15-й тур

07.06. 01:00. Венесуэла – Боливия – 2:0

Голы: Куэльяр, 5 (автогол), Рондон, 30

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Hector Cuellar (Боливия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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