Динамо продало нападающего. Назван его новый клуб и сумма трансфера
Игорь Горбач окончательно покинул киевский клуб
Киевское «Динамо» приняло решение продать украинского нападающего Игоря Горбача, который сезон 2024/25 провел в луганской «Заре».
По информации портала Flashscore, Горбач стал полноценным игроком «Зари». Отмечается, что за трансфер своего воспитанника «Динамо» получило 200 тысяч евро.
В этом сезоне 21-летний Игорь Горбач провел 28 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».
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Блогер Sport.ua размышляет, ради кого стоит частично нарушить спортивный принцип
Это клубный рекорд.))))
Горбач выше Мбаппе
А можна три "Зорі" купити. Разом із масажистами.