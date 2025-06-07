Динамо продало нападающего. Назван его новый клуб и сумма трансфера

Киевское «Динамо» приняло решение продать украинского нападающего Игоря Горбача, который сезон 2024/25 провел в луганской «Заре».

По информации портала Flashscore, Горбач стал полноценным игроком «Зари». Отмечается, что за трансфер своего воспитанника «Динамо» получило 200 тысяч евро.

В этом сезоне 21-летний Игорь Горбач провел 28 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».