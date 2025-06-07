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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 19:43 | Обновлено 07 июня 2025, 20:12
1645
6

Динамо продало нападающего. Назван его новый клуб и сумма трансфера

Игорь Горбач окончательно покинул киевский клуб

07 июня 2025, 19:43 | Обновлено 07 июня 2025, 20:12
1645
6
Динамо продало нападающего. Назван его новый клуб и сумма трансфера
ФК Динамо. Игорь Горбач

Киевское «Динамо» приняло решение продать украинского нападающего Игоря Горбача, который сезон 2024/25 провел в луганской «Заре».

По информации портала Flashscore, Горбач стал полноценным игроком «Зари». Отмечается, что за трансфер своего воспитанника «Динамо» получило 200 тысяч евро.

В этом сезоне 21-летний Игорь Горбач провел 28 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».

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Игорь Горбач трансферы УПЛ Динамо Киев Заря Луганск трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Flashscore
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Комментарии 6
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romario1501
200 мільйонів євро???))) Дмитро Олійник, що ти куриш???))
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+3
Перший Серед Рівних
Такі опечатки деколи роблять спеціально щоб коментарі набайтити.
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+2
Умник
Норм так финансируется Заря
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+2
Умник
Заскриньте кто то.
Это клубный рекорд.))))
Горбач выше Мбаппе
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+2
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avk49
На Є200 млн тепер Динамо скупить вісім воротарів топ-клубів Європи.
А можна три "Зорі" купити. Разом із масажистами.
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0
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