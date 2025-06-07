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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 19:09 | Обновлено 07 июня 2025, 19:13
174
0

ФОТО. Как украинская команда готовилась к стартовому матчу Canadian Shield

7 июня в 22:30 украинская команда сыграет против сборной Канады

07 июня 2025, 19:09 | Обновлено 07 июня 2025, 19:13
174
0
ФОТО. Как украинская команда готовилась к стартовому матчу Canadian Shield
УАФ

Сборная Украины завершила подготовку к матчу против команды Канады.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

ФОТО. Как украинская команда готовилась к стартовому матчу Canadian Shield

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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