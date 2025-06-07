ФОТО. Как украинская команда готовилась к стартовому матчу Canadian Shield
7 июня в 22:30 украинская команда сыграет против сборной Канады
Сборная Украины завершила подготовку к матчу против команды Канады.
Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.
Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).
Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.
ФОТО. Как украинская команда готовилась к стартовому матчу Canadian Shield
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