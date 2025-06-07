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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 18:49 | Обновлено 07 июня 2025, 19:09
289
0

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем против Канады

Украинская команда сыграет против сборной Канады 7 июня в 22:30

07 июня 2025, 18:49 | Обновлено 07 июня 2025, 19:09
289
0
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем против Канады
УАФ

Сборная Украины завершила подготовку к матчу против команды Канады.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем против Канады

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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