ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем против Канады
Украинская команда сыграет против сборной Канады 7 июня в 22:30
Сборная Украины завершила подготовку к матчу против команды Канады.
Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.
Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).
Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем против Канады
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam
Лучано Спаллетти может окинуть пост коуча сборной Италии