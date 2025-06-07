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Молодежные турниры
07 июня 2025, 18:56 | Обновлено 07 июня 2025, 19:04
222
0

ФОТО. Как сборная Украины U-21 переиграла испанскую молодежку

Решающий гол забил Илья Квасница на 90+2 минуте товарищеского матча

07 июня 2025, 18:56 | Обновлено 07 июня 2025, 19:04
222
0
ФОТО. Как сборная Украины U-21 переиграла испанскую молодежку
УАФ

6 июня в 21:30 прошел товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины (0:1).

Испания U-21 и Украина U-21 сыграли в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хавбек Илья Квасница забил на 90+2 мин и принес Украине U-21 победу над Испанией U-21 (1:0).

Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Товарищеский матч молодежных сборных

6 июня 2025 года. Алькоркон (Испания)

Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1

Гол: Илья Квасница, 90+2

ФОТО. Как сборная Украины U-21 переиграла испанскую молодежку

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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