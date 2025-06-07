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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 18:22 | Обновлено 07 июня 2025, 18:29
345
0

Финишная прямая. Назван стадион, где Александрия хочет играть в еврокубках

Серебряный призер УПЛ планирует играть в Катовице

07 июня 2025, 18:22 | Обновлено 07 июня 2025, 18:29
345
0
Финишная прямая. Назван стадион, где Александрия хочет играть в еврокубках
ФК Александрия

Назван стадион, на котором «Александрия» планирует играть свои еврокубковые матчи.

Как сообщает Петр Слонка, серебряный призер Украинской Премьер-лиги склоняется к игре на стадионе «ГТС Катовице». Ранее рассматривался вариант со стадионом в Тыхах.

Практические все готово, роме последнего подписания соглашения.

«Александрия» начнет свой путь в еврокубках со второго раунда квалификации Лиги конференций. В прошлом сезоне команда с 67 баллами стала 2-й в УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что бывший футболист «Динамо», рассказал почему не смог покинуть Украину.

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Лига конференций Александрия Петр Слонка
Даниил Кирияка Источник: Петр Слонка
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