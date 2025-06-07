«Мы должны принести энергию на поле». Тухель – перед матчем с Андоррой

Немецкий тренер сборной Англии Томас Тухель дал несколько комментариев перед матчем квалификации на чемпионат мира с Андоррой:

«Мы должны поддерживать высокий темп, мы должны принести энергию на поле»

«Мы должны принести на поле атакующую энергию и делать это неустанно».

«Игроки приходят после долгого и изнурительного сезона, а затем снова принимают на себя роль ответственных за большую часть игры».

«Это может быть требовательно, но в то же время я чувствую, что они счастливы быть здесь, счастливы показывать себя».

«Также важно, чтобы от нас не ждали слишком многого. Не завышать ожидания в том плане, что мы ожидаем четкого результата, самых больших моментов и голов уже через 10, 20 минут и становимся нетерпеливыми или разочарованными собой. Это испытание для нашего терпения»

«Когда Андорра играла с Испанией, в перерыве она вела со счетом 1:0 благодаря голевому моменту».

«Это отборочный матч чемпионата мира – ты уважаешь своего соперника, уважаешь его качество и организацию обороны.

«Тогда понимаешь, как сложно его сломать. Мы ожидаем расстановку 5-4-1, которая будет находиться в 22-25 метрах перед воротами.

Примите это во внимание, выработайте правильную энергию, выработайте правильные детали и уровень энергии, чтобы не разочароваться слишком быстро».

«Я надеюсь, что мы достаточно ясно объяснили игрокам, что мы требуем от них в деталях, и мы будем действовать в соответствии с этими деталями - и результат, надеюсь, последует».

Ранее сообщалось о том, что Англия в последний раз проигрывала матч отбора ЧМ в 2009 году.