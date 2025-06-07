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  4. Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму
Франция
07 июня 2025, 22:18 |
2029
1

Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму

Илья может уже летом сменить клуб

07 июня 2025, 22:18 |
2029
1
Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Ряд авторитетных изданий сообщил о серьезном интересе к Забарному со стороны победителя Лиги чемпионов «ПСЖ». По информации Vivonsfoot, трансфер Забарного уже одобрил главный тренер французов Луис Энрике.

Парижане готовы выложить за Забарного 48 миллионов евро, однако «Борнмут» требует минимум 59 млн. Переговоры между двумя клубами продолжаются.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник
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Mark4854590
Борнмут не дуже то і хоче продавати Забарного цього літа. Але може і не встояти...
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