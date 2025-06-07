Стало известно, сколько ПСЖ дает за Забарного. Борнмут назвал свою сумму

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Ряд авторитетных изданий сообщил о серьезном интересе к Забарному со стороны победителя Лиги чемпионов «ПСЖ». По информации Vivonsfoot, трансфер Забарного уже одобрил главный тренер французов Луис Энрике.

Парижане готовы выложить за Забарного 48 миллионов евро, однако «Борнмут» требует минимум 59 млн. Переговоры между двумя клубами продолжаются.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.