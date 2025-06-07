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  4. Туран назвал Шахтеру главную трансферную цель. Готовится предложение
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 21:59 | Обновлено 07 июня 2025, 22:00
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2

Туран назвал Шахтеру главную трансферную цель. Готовится предложение

«Горняки» настроены купить Исмаила Юксека

07 июня 2025, 21:59 | Обновлено 07 июня 2025, 22:00
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2
Туран назвал Шахтеру главную трансферную цель. Готовится предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаил Юксек

Новоиспеченный наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран назвал руководству «горняков» главную трансферную цель на это лето.

По информации журналиста Ягиза Сабункуоглу, Туран попросил купить 26-летнего турецкого опорника Исмаила Юксека из «Фенербахче». Приобретение Исмаила – первоочередная цель для Турана. «Горняки» приняли решение приобрести Сабункуоглу – уже в ближайшее время будет сделано официальное предложение «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что клуб немецкой Бундеслиги РБ «Лейпциг» проявляет решимость в переговорах по 22-летнему вингеру «Шахтера» Кевину.

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Фенербахче трансферы Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Исмаил Юксек
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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New Zealander
Придбати журналіста хочуть судячи зі статті. Ну цікаво
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+1
Gargantua81
дорогой писака
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