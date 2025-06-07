Туран назвал Шахтеру главную трансферную цель. Готовится предложение
«Горняки» настроены купить Исмаила Юксека
Новоиспеченный наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран назвал руководству «горняков» главную трансферную цель на это лето.
По информации журналиста Ягиза Сабункуоглу, Туран попросил купить 26-летнего турецкого опорника Исмаила Юксека из «Фенербахче». Приобретение Исмаила – первоочередная цель для Турана. «Горняки» приняли решение приобрести Сабункуоглу – уже в ближайшее время будет сделано официальное предложение «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что клуб немецкой Бундеслиги РБ «Лейпциг» проявляет решимость в переговорах по 22-летнему вингеру «Шахтера» Кевину.
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