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Чемпионат мира
07 июня 2025, 17:23 | Обновлено 07 июня 2025, 18:02
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0

Забьет ли Андорра наконец-то Англии? Букмекеры не верят, опираясь на цифры

Поединок состоится 7 июня и начнется в 19:00 по Киеву

07 июня 2025, 17:23 | Обновлено 07 июня 2025, 18:02
90
0
Забьет ли Андорра наконец-то Англии? Букмекеры не верят, опираясь на цифры
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В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира сборная Англии сыграет на выезде против сборной Андорры. Поединок состоится 7 июня и начнется в 19:00 по Киеву.

Команды в своей истории встречались 6 раз. Все 6 матчей выиграла сборная Англии с общим счетом 25:0.

  • 2006: КЧЕ, Англия – Андорра – 5:0
  • 2007: КЧЕ, Андорра – Англия – 0:3
  • 2008: КЧМ, Андорра – Англия – 0:2
  • 2009: КЧМ, Англия – Андорра – 6:0
  • 2021: КЧЕ, Англия – Андорра – 4:0
  • 2021: КЧМ, Андорра – Англия – 0:5

КЧЕ – квалификация чемпионата Европы, КЧМ – квалификация чемпионата мира

Начиная с 2024 года, сборная Андорры сыграла 12 матчей, только в двух из которых забивала голы (против сборных Сан-Марино и ЮАР).

Коэффициент на то, что Андорра забьет хотя бы один гол англичанам, в букмекерских конторах составляет выше 4.00.

В последних четырех матчах сборная Англии оставила свои ворота в неприкосновенности:

  • Греция – Англия – 0:3
  • Англия – Ирландия – 5:0
  • Англия – Албания – 2:0
  • Англия – Латвия – 3:0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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