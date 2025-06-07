Забьет ли Андорра наконец-то Англии? Букмекеры не верят, опираясь на цифры

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира сборная Англии сыграет на выезде против сборной Андорры. Поединок состоится 7 июня и начнется в 19:00 по Киеву.

Команды в своей истории встречались 6 раз. Все 6 матчей выиграла сборная Англии с общим счетом 25:0.

2006: КЧЕ, Англия – Андорра – 5:0

2007: КЧЕ, Андорра – Англия – 0:3

2008: КЧМ, Андорра – Англия – 0:2

2009: КЧМ, Англия – Андорра – 6:0

2021: КЧЕ, Англия – Андорра – 4:0

2021: КЧМ, Андорра – Англия – 0:5

КЧЕ – квалификация чемпионата Европы, КЧМ – квалификация чемпионата мира

Начиная с 2024 года, сборная Андорры сыграла 12 матчей, только в двух из которых забивала голы (против сборных Сан-Марино и ЮАР).

Коэффициент на то, что Андорра забьет хотя бы один гол англичанам, в букмекерских конторах составляет выше 4.00.

В последних четырех матчах сборная Англии оставила свои ворота в неприкосновенности: