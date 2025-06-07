Безумная зарплата. Аль-Хиляль подпишет одного из лучших форвардов мира

Саудовский «Аль-Хиляль» серьезно интересуется нигерийским форвардом итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает известный журналист Руди Галетти.

По информации источника, 26-летний футболист согласился на переход и предложенную ему зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон.

При этом отмечается, что полной договоренности по трансферу между клубами еще нет, но «Аль-Хиляль» активно работает над тем, чтобы приобрести игрока до начала клубного чемпионата мира.

В сезоне 2024/25 Виктор Осимхен на правах аренды провел 41 матч за «Галатасарай», отличившись 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.