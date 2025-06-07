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Саудовская Аравия
07 июня 2025, 17:31 | Обновлено 07 июня 2025, 18:27
1749
0

Безумная зарплата. Аль-Хиляль подпишет одного из лучших форвардов мира

Виктор Осимхен покинет «Наполи»

07 июня 2025, 17:31 | Обновлено 07 июня 2025, 18:27
1749
0
Безумная зарплата. Аль-Хиляль подпишет одного из лучших форвардов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Саудовский «Аль-Хиляль» серьезно интересуется нигерийским форвардом итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает известный журналист Руди Галетти.

По информации источника, 26-летний футболист согласился на переход и предложенную ему зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон.

При этом отмечается, что полной договоренности по трансферу между клубами еще нет, но «Аль-Хиляль» активно работает над тем, чтобы приобрести игрока до начала клубного чемпионата мира.

В сезоне 2024/25 Виктор Осимхен на правах аренды провел 41 матч за «Галатасарай», отличившись 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Галатасарай трансферы Наполи Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Серии A Виктор Осимхен зарплаты Руди Галетти
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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