Другие новости20 мая 2025, 01:32 |
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ФОТО. Милота дня. Осимхен отметил чемпионство с дочерью и женой
Особенно впечатлил наряд дочери Осимхена
20 мая 2025, 01:32 |
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Виктор Осимхен стал одним из лидеров «Галатасарая» в сезоне, и помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Турции.
Форвард забил 36 голов и отдал 8 результативных передач.
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Победу он отметил с семьёй — возлюбленной Стефани Ладевиг и дочерью.
Осимхен опубликовал в Instagram фото с подписью: «Мы лучшие! @galatasaray ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️».
Его арендное соглашение заканчивается, и будущее игрока пока неясно – футболист должен вернуться в «Наполи».
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