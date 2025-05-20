ФОТО. Милота дня. Осимхен отметил чемпионство с дочерью и женой

Виктор Осимхен стал одним из лидеров «Галатасарая» в сезоне, и помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Турции.

Форвард забил 36 голов и отдал 8 результативных передач.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Победу он отметил с семьёй — возлюбленной Стефани Ладевиг и дочерью.

Осимхен опубликовал в Instagram фото с подписью: «Мы лучшие! @galatasaray ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️».

Его арендное соглашение заканчивается, и будущее игрока пока неясно – футболист должен вернуться в «Наполи».