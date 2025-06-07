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  4. Мбаппе рассказал, что чувствует после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 июня 2025, 15:05 |
239
0

Мбаппе рассказал, что чувствует после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Футболист мадридского «Реала» считает, что вовремя покинул французский клуб

07 июня 2025, 15:05 |
239
0
Мбаппе рассказал, что чувствует после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал результаты команды в сезоне 2024/25, а также рассказалл, что чувствует после победы своего бывшего клуба (ПСЖ) в Лиге чемпионов:

«У нас был пустой сезон? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Мы выиграли два титула. Важно подбирать слова. Мы упустили важные титулы, но все равно этот год был насыщенным.

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, но это никак не повлияло на меня. Я думаю, что у всех нас есть проблемы в карьере. Я немного чаще нахожусь под критикой, это нормально. Я изменил многие тенденции в своей карьере, от меня много всегда требовали, но я спокойно отношусь к этому. Мне нужно продолжать работать дальше.

Финал Лиги чемпионов? Я был в Марокко, смотрел матч в Марракеше. Хотите все подробности? Мой кузен и мои друзья были там, телевизор был большой... (с иронией заявил Мбаппе – прим). А если серьезно, я был счастлив, ведь они этого заслужили, они прошли через столько проблем.

Я тоже через это прошел, через все этапы Лиги чемпионов, просто у меня не было победы (в финале – прим). Они были лучшей командой в Европе. Я не помню, чтобы видел счет 5:0. Это на 100% заслуженно, они становятся командой, которую все хотят победить», – прокомментировал Мбаппе.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов ПСЖ Килиан Мбаппе
Николай Титюк Источник: RMC Sport
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