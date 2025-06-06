Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции в истории.

26-летний футболист отличился голевой передач на Райана Шерки в рамках полуфинала Лиги наций со сборной Испании.

Этот ассист стал для Килиана 31-м в футболке национальной команды Франции, благодаря чему по этому показателю он обошел форвард мадридского «Атлетико» Антуана Гризмана, что сделало его лучшим ассистентом «синих» в истории.

В составе сборной Франции Килиан Мбаппе провел 89 матчей, забил 46 голов и отдал 31 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций.