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  4. Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции в истории
Франция
06 июня 2025, 12:16 |
379
2

Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции в истории

Футболист «Реала» отличился 31 голевой передачей

06 июня 2025, 12:16 |
379
2
Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции в истории.

26-летний футболист отличился голевой передач на Райана Шерки в рамках полуфинала Лиги наций со сборной Испании.

Этот ассист стал для Килиана 31-м в футболке национальной команды Франции, благодаря чему по этому показателю он обошел форвард мадридского «Атлетико» Антуана Гризмана, что сделало его лучшим ассистентом «синих» в истории.

В составе сборной Франции Килиан Мбаппе провел 89 матчей, забил 46 голов и отдал 31 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу статистика
Даниил Кирияка Источник: RMC Sport
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asmilan1899
Неужели так трудно подать верную информацию? Мбаппе забил за сборную - 49 голов!
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0
Перший Серед Рівних
Ще йому треба забити жалких 10 голів щоб стати кращим бомбардиром збірної за всі часи.
Жалких 5 голів треба йому забити на Чемпіонатах світу щоб обійти Клозе і стати кращим бомбардиром ЧС в історії.
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