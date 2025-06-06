Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции в истории
Футболист «Реала» отличился 31 голевой передачей
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции в истории.
26-летний футболист отличился голевой передач на Райана Шерки в рамках полуфинала Лиги наций со сборной Испании.
Этот ассист стал для Килиана 31-м в футболке национальной команды Франции, благодаря чему по этому показателю он обошел форвард мадридского «Атлетико» Антуана Гризмана, что сделало его лучшим ассистентом «синих» в истории.
В составе сборной Франции Килиан Мбаппе провел 89 матчей, забил 46 голов и отдал 31 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций.
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